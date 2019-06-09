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Проект «Дом-2» не закрывают из-за связей с властью России

Скандально-известное реалити-шоу «Дом-2» имеет связи с властью РФ и именно поэтому проект не закрывают. Вполне вероятно, что телестройка приносит государству немаленькие деньги.

Проект «Дом-2» не закрывают из-за связей с властью России

На протяжение 15 лет шоу «Дом-2» призывает молодое поколение строить отношения и любовь на своей съемочной площадке. Впрочем, многочисленные телезрители реалити-шоу убеждены, что проект просто «развращает» молодежь, поэтому буквально каждый год пишут на телестройку жалобу и требуют ее закрытия.

Однако каждый раз просьбы общественности остаются незамеченными. И, похоже, что в Сети наконец-таки нашли этому объяснение. Известно, что созданием реалити-шоу занималась российская многопрофильная продюсерская компания «Comedy Club Production».

По прошествии времени Газпром-Медиа Холдинг через свой канал «ТНТ» приобретает контрольный пакет акций компании «Comedy Club Production». Стоит напомнить, что Газпром-Медиа Холдинг является дочерней фирмой ОАО «Газпром», основной пакет акций которой принадлежит государству.

Проект «Дом-2» не закрывают из-за связей с властью России

Из этого следует, что властям России выгодно, чтобы реалити-шоу, которое приносит им немалые деньги, продолжал свое существование. Как бы то ни было, но это еще не все. Дело в том, что автор проекта «Дом-2» является бывшим политиком – Валерий Комиссаров, который тоже, судя по всему, приложил руку к тому, чтобы проект не закрыли. Также следует указать на то, что именно Комиссаров в 2000 году являлся доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:48

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