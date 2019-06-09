Lenovo представила новый игровой ноутбук Legion Y540
Компания Lenovo представила свой новый игровой ноутбук Lenovo Legion Y540. Данная геймерская модель будет иметь 15- и 17-дюймовые экраны, процессоры Intel 9 поколения Core i5 и Core i7 и видеокарты серии GTX 1600 и RTX 2000.
Новый игровой ноутбук Lenovo Legion Y540 имеет широкий спектр версий, поэтому данная модель может угодить практически любому пользователю, и даже самому требовательному геймеру. Новинка комплектуется процессорами Inter Core i5-9300H и Core i7-9750H. Первый имеет 4 ядра и 8 потоков, а второй – 6 ядер и 12 потоков. В зависимости от комплектации покупателям предложат от 8 до 32 ГБ ОЗУ DDR 4 с тактовой частотой 2666 МГц. Новинка может иметь одну из этих видеокарт Nvidia: GTX 1650, GTX 1660 Ti и RTX 2060. Размер встроенной памяти – от 1 Тб SSD до 2 Тб HDD.
Lenovo Legion Y540 будет поставляться с двумя видами экрана: 15- и 17-дюймовыми. Они оба имеют разрешение 1920x1080 пикселей. Самая бюджетная версия игрового ноутбука получит 15-дюймовый экран с 60 Гц и яркостью 250 нит, тогда как все остальные будут иметь 144 Гц и 300 инт. Также новинка располагает системой охлаждения, способной держать данную геймерскую модель «холодной». Модель имеет строгий и простой дизайн, чем отличается от других моделей подобного класса.
В России продажи Lenovo Legion Y540 начнутся уже в июне. Точные цены на игровой ноутбук пока неизвестны, но предполагается, что они будут стартовать от 50 тысяч рублей.
Новый игровой ноутбук Lenovo Legion Y540 имеет широкий спектр версий, поэтому данная модель может угодить практически любому пользователю, и даже самому требовательному геймеру. Новинка комплектуется процессорами Inter Core i5-9300H и Core i7-9750H. Первый имеет 4 ядра и 8 потоков, а второй – 6 ядер и 12 потоков. В зависимости от комплектации покупателям предложат от 8 до 32 ГБ ОЗУ DDR 4 с тактовой частотой 2666 МГц. Новинка может иметь одну из этих видеокарт Nvidia: GTX 1650, GTX 1660 Ti и RTX 2060. Размер встроенной памяти – от 1 Тб SSD до 2 Тб HDD.
Lenovo Legion Y540 будет поставляться с двумя видами экрана: 15- и 17-дюймовыми. Они оба имеют разрешение 1920x1080 пикселей. Самая бюджетная версия игрового ноутбука получит 15-дюймовый экран с 60 Гц и яркостью 250 нит, тогда как все остальные будут иметь 144 Гц и 300 инт. Также новинка располагает системой охлаждения, способной держать данную геймерскую модель «холодной». Модель имеет строгий и простой дизайн, чем отличается от других моделей подобного класса.
В России продажи Lenovo Legion Y540 начнутся уже в июне. Точные цены на игровой ноутбук пока неизвестны, но предполагается, что они будут стартовать от 50 тысяч рублей.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:00