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Lenovo представила новый игровой ноутбук Legion Y540

Компания Lenovo представила свой новый игровой ноутбук Lenovo Legion Y540. Данная геймерская модель будет иметь 15- и 17-дюймовые экраны, процессоры Intel 9 поколения Core i5 и Core i7 и видеокарты серии GTX 1600 и RTX 2000.
Lenovo представила новый игровой ноутбук Legion Y540

Новый игровой ноутбук Lenovo Legion Y540 имеет широкий спектр версий, поэтому данная модель может угодить практически любому пользователю, и даже самому требовательному геймеру. Новинка комплектуется процессорами Inter Core i5-9300H и Core i7-9750H. Первый имеет 4 ядра и 8 потоков, а второй – 6 ядер и 12 потоков. В зависимости от комплектации покупателям предложат от 8 до 32 ГБ ОЗУ DDR 4 с тактовой частотой 2666 МГц. Новинка может иметь одну из этих видеокарт Nvidia: GTX 1650, GTX 1660 Ti и RTX 2060. Размер встроенной памяти – от 1 Тб SSD до 2 Тб HDD.

Lenovo Legion Y540 будет поставляться с двумя видами экрана: 15- и 17-дюймовыми. Они оба имеют разрешение 1920x1080 пикселей. Самая бюджетная версия игрового ноутбука получит 15-дюймовый экран с 60 Гц и яркостью 250 нит, тогда как все остальные будут иметь 144 Гц и 300 инт. Также новинка располагает системой охлаждения, способной держать данную геймерскую модель «холодной». Модель имеет строгий и простой дизайн, чем отличается от других моделей подобного класса.

В России продажи Lenovo Legion Y540 начнутся уже в июне. Точные цены на игровой ноутбук пока неизвестны, но предполагается, что они будут стартовать от 50 тысяч рублей.



 
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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:00

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