Специалисты составили рейтинг самых брутальных внедорожников





На первом месте расположился Toyota Land Cruiser 200. В ходе эволюции данной модели она достигла идеала. Брутальный внешний вид и впечатляющие технические характеристики позволят проехать по любому бездорожью, после чего отправится в шикарный ресторан. При этом никто даже не догадается о проделанном ранее пути. Toyota Land Cruiser 200 является эталоном престижного внедорожника, который не только имеет потрясающий внешний вид, но и способен доставить собственника в любой пункт назначения.Второе место досталось Land Rover Defender – легендарный британский внедорожник, который на протяжение многих лет служит верой и правдой самым отчаянным любителям приключений. Простота конструкции и хорошие технические характеристики позволяют преодолеть любое бездорожье. В свою очередь серьезный внешний вид и габариты заставят относиться с уважением к собственнику автомобиля. Именно такие качества позволили классическому британскому внедорожнику попасть в список самых брутальных автомобилей.На третьем месте расположился представитель американского автопрома Hummer H2. Этот автомобиль стал неким эталоном внедорожника. В первую очередь он преуспел в преодолении препятствий, поскольку в мире тяжело найти конкурента Hummer H2. Не оставит равнодушным и агрессивный дизайн. Он поражает своей простотой и одновременно вызывает уважение, заставляя окружающих уступить дорогу этому гиганту. Hummer H2 заслуженно закрывает тройку лидеров в рейтинге брутальных автомобилей.Nissan Patrol занимает четвёртую строчку ТОПа, поскольку версии после Y61 являются менее мужественными и созданы для комфортной езды. Однако в случае необходимости они все также способны проехать по трудному участку местности. Отдельно радует в Nissan Patrol большой выбор двигателей, которыми укомплектована модель.Замыкает рейтинг самых брутальных автомобилей Mercedes G-Class, более известный как «Гелик». Этот внедорожник изначально разрабатывался для военных, поэтому его брутальный вид и простота дизайна вызывают истинный восторг. В свою очередь мощный двигатель, который способен разогнать транспортное средство с аэродинамикой «кирпича» до невероятий скорости, отдельно подчеркивает агрессивный нрав автомобиля.