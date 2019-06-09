Сын Сергея Лазарева Никита провел «ревизию» наград отца

Соответствующее видео Сергей Лазарев разместил на своей странице в Instagram. Артист вернулся домой вместе с двумя очередными наградами, в этот раз от премии «МУЗ-ТВ». По этому поводу его 5-летний сын Никита решил устроить «ревизию» всех призов и достижений своего отца. Ребенок внимательно изучал каждую статуэтку и пытался узнать, за что конкретно она была присуждена. Если ему не удавалась сделать это самостоятельно, то он обращался за помощью к отцу. «Дома прошла ревизия наград! Функция «Хочу все знать» активирована по полной программе», - с юмором прокомментировал эту ситуацию артист.Поклонники Сергея Лазарева поздравили певца с очередными наградами от «МУЗ-ТВ» и отдельно выделили сына Никиту. Подписчики отмечают, внимание 5-летнего мальчика к мелочам поражает. Они пожелали артисту будущих творческих успехов, а его сыну крепкого здоровья.Напомним, Сергей Лазарев недавно победил в двух номинациях на премии «МУЗ-ТВ»: «Альбом года» и «За вклад в продвижение российской музыкальной культуры на международной сцене».