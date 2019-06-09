АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Google Play Store обнаружены сотни угрожающих безопасности пользователей приложений
EUR 73.26 USD 65.04
Курс валют на 08.06.2019

Сын Сергея Лазарева Никита провел «ревизию» наград отца

Сын Сергея Лазарева Никита решил изучить коллекцию наград своего звездного отца. Ребенок провел «ревизию» в режиме «Хочу все знать» и расспрашивал родителя о времени получения разных премий и уточнял, за что конкретно он был награжден.
Сын Сергея Лазарева Никита провел «ревизию» наград отца

Соответствующее видео Сергей Лазарев разместил на своей странице в Instagram. Артист вернулся домой вместе с двумя очередными наградами, в этот раз от премии «МУЗ-ТВ». По этому поводу его 5-летний сын Никита решил устроить «ревизию» всех призов и достижений своего отца. Ребенок внимательно изучал каждую статуэтку и пытался узнать, за что конкретно она была присуждена. Если ему не удавалась сделать это самостоятельно, то он обращался за помощью к отцу. «Дома прошла ревизия наград! Функция «Хочу все знать» активирована по полной программе», - с юмором прокомментировал эту ситуацию артист.

Поклонники Сергея Лазарева поздравили певца с очередными наградами от «МУЗ-ТВ» и отдельно выделили сына Никиту. Подписчики отмечают, внимание 5-летнего мальчика к мелочам поражает. Они пожелали артисту будущих творческих успехов, а его сыну крепкого здоровья.

Напомним, Сергей Лазарев недавно победил в двух номинациях на премии «МУЗ-ТВ»: «Альбом года» и «За вклад в продвижение российской музыкальной культуры на международной сцене».



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:08

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мать Андрея Черкасова одобрила выбор
Специалисты составили рейтинг самых
Сын Сергея Лазарева Никита провел
В Прикамье погиб врезавшийся в опору
Lenovo представила новый игровой
В Google Play Store обнаружены сотни
Медики назвали способы предотвратить
Проект «Дом-2» не закрывают из-за
Жена Ролана Быкова рассказала о язве
Ученые: Замедление Луной вращения Земли
Ученые: Человек остается в полном
Михаил Жванецкий поведал о своих
Участник «Дома-2» Леша Кудряшов хочет
Разработчики из Японии создали систему
Дмитрий Певцов признался, что постоянно
Звезда «Дома-2» Май Абрикосов
В России ввели штраф за повторную кражу
На дорожных тестах в Индии замечен
Орландо Блум хранит дома скелет любимой
Звезда «Дома-2» Кристина Лясковец
В Канаде нашли кувшинки, поедающие
Валерию Меладзе пришлось убирать навоз
В Нальчике студент погиб после падения
Филипп Киркоров представил в Болгарии
Ксения Собчак впервые подтвердила
Ученые: Осанка влияет на восприятие
Жена сына Бари Алибасова призналась,
Названы опасные последствия
На Алтае в ДТП погибла 51-летняя женщина
Ксению Бородину осудили за посещение
Просмотреть все новости