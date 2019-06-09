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Участник «Дома-2» Леша Кудряшов хочет сделать операцию по уменьшению груди

Один из самых ярких героев телестройки «Дом-2» Алексей Кудряшов планирует сделать пластическую операцию по уменьшению груди. По словам бывшего возлюбленного Анастасии Балинской, он хоть завтра хочет отправиться на стол к пластическому хирургу, однако руководство реалити-шоу вовсю продолжает отговаривать его.

Участник «Дома-2» Леша Кудряшов хочет сделать операцию по уменьшению груди

Вчера Кудряшов опубликовал у себя на странице в Instagram пост, в котором признался поклонникам, что хочет наконец-таки избавиться от своих недостатков, которые, по его мнению, мешают ему полноценно жить. Оказывается, что у Алексея было выявлено довольно редкое заболевание – гинекомастия, которая характеризуется ростом молочных желез.

Кудряшов просто-таки уверен в том, что все окружающие сразу же замечают его недостаток, поэтому хочет как можно быстрее избавиться от него. Также в личном микроблоге Алексей сообщил, что телеведущие «Дома-2», а если быть точнее Влад Кадони и Ольга Бузова, довольно активно пытаются отговорить его делать подобную пластическую операцию.

По словам Кудряшова, Бузова и Кадони настаивают на том, чтобы он ложился на стол к хирургу уже после летнего сезона.

Участник «Дома-2» Леша Кудряшов хочет сделать операцию по уменьшению груди

«Подкрепляют они свои слова следующими аргументами: - Сейчас очень жарко, летом никто операции не делает, у тебя загноятся швы и прочее...» - сообщил звезда «Дома-2».

Нужно сказать, что сейчас Алексею кажется, что руководство телепроекта «Дом-2» просто ищет «отмазки», чтобы он не сделал пластику. Как бы то ни было, но Кудряшов решил уточнить у фолловеров, имеют ли слова Бузовой и Кадони место быть.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:21

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