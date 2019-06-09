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Ученые: Человек остается в полном сознании во время смерти

Американские ученые сделали необычное открытие, человек остается в полном сознании во время своей смерти. Некоторое время люди могут видеть и слышать, хотя врачи уже констатировали их кончину, подобные переживания могут навсегда изменить представления о жизни.
Ученые: Человек остается в полном сознании во время смерти

Ученые, работающей при Нью-Йоркском университете США, сделали это необычное открытие благодаря общению с людьми, пережившими остановку сердца, а потом вернувшимися к жизни. Такой человек, отмечают ученые, является отличным объектом для изучения. При остановке сердца мозг начинает быстро отмирать, так как в него не поступает достаточно кислорода. Раньше было принято считать, что в подобных ситуациях люди сразу погружаются в «сон», но все оказалось иначе. Общение с ними помогло установить, что они временно оставались в полном сознании даже во время временной смерти.

Такие люди слышали и видели все что происходит вокруг, но не могли контролировать свое тело. Ученым удалось подтвердить данные факты, так как многие вещи пациент знать не мог, их врачи и персонал говорили уже после констатации смерти. Пережившие остановку сердца люди отмечают, что подобный опыт помог им пересмотреть свое отношение к жизни.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:35

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