Ученые: Человек остается в полном сознании во время смерти





Ученые, работающей при Нью-Йоркском университете США, сделали это необычное открытие благодаря общению с людьми, пережившими остановку сердца, а потом вернувшимися к жизни. Такой человек, отмечают ученые, является отличным объектом для изучения. При остановке сердца мозг начинает быстро отмирать, так как в него не поступает достаточно кислорода. Раньше было принято считать, что в подобных ситуациях люди сразу погружаются в «сон», но все оказалось иначе. Общение с ними помогло установить, что они временно оставались в полном сознании даже во время временной смерти.Такие люди слышали и видели все что происходит вокруг, но не могли контролировать свое тело. Ученым удалось подтвердить данные факты, так как многие вещи пациент знать не мог, их врачи и персонал говорили уже после констатации смерти. Пережившие остановку сердца люди отмечают, что подобный опыт помог им пересмотреть свое отношение к жизни.