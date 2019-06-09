АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Google Play Store обнаружены сотни угрожающих безопасности пользователей приложений
EUR 73.26 USD 65.04
Курс валют на 08.06.2019

Звезда «Дома-2» Май Абрикосов опубликовал в Instagram фото неизвестной девочки-подростка

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Май Абрикосов (Роман Тертишный) поделился в личном микроблоге фотографией, на которой запечатлена девочка-подросток. Отметим, что снимок заинтриговал подписчиков телезнаменитости, ведь 37-летний мужчина явно давал понять фолловерам, что юная красавица ему очень дорога.

Звезда «Дома-2» Май Абрикосов опубликовал в Instagram фото неизвестной девочки-подростка

Многим поклонникам телепроекта «Дом-2» давно известно о том, что Абрикосов старается жить в уединении, поэтому в свое время он даже переехал в деревню Коротояк Воронежской области. Сейчас Май довольно редко выкладывает у себя на странице в Instagram новые кадры, не говоря уже о снимках дорогих ему людей.

Впрочем, вчера Абрикосов выложила в Сети фотографию, которая тут же привлекла внимание многочисленных интернет-пользователей. А все потому, что на публикации запечатлена молодая девушка, на вид которой можно дать не больше 14-15 лет.

«Моя Полюшка», - написал под фото экс-участник «Дома-2».


Звезда «Дома-2» Май Абрикосов опубликовал в Instagram фото неизвестной девочки-подростка

Свой влог Абрикосов сопроводил большим количеством хештегов, которыми явно давал понять подписчикам, что девочка сейчас проводит каникулы у него в деревне. Как бы то ни было, но Май не стал объяснять фанатам, кем приходится ему подросток.

Вполне вероятно, что именно этим Абрикосов и спровоцировал фолловеров буквально засыпать Майя вопросами о том, не его ли наследница запечатлена на фотографиях. Один за другим фолловеры пытались выведать у звезды «Дома-2», кем на самом деле приходится ему Полина.

Стоит отметить, что Абрикосов по-прежнему игнорирует вопросы подписчиков.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:07

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мать Андрея Черкасова одобрила выбор
Специалисты составили рейтинг самых
Сын Сергея Лазарева Никита провел
В Прикамье погиб врезавшийся в опору
Lenovo представила новый игровой
В Google Play Store обнаружены сотни
Медики назвали способы предотвратить
Проект «Дом-2» не закрывают из-за
Жена Ролана Быкова рассказала о язве
Ученые: Замедление Луной вращения Земли
Ученые: Человек остается в полном
Михаил Жванецкий поведал о своих
Участник «Дома-2» Леша Кудряшов хочет
Разработчики из Японии создали систему
Дмитрий Певцов признался, что постоянно
Звезда «Дома-2» Май Абрикосов
В России ввели штраф за повторную кражу
На дорожных тестах в Индии замечен
Орландо Блум хранит дома скелет любимой
Звезда «Дома-2» Кристина Лясковец
В Канаде нашли кувшинки, поедающие
Валерию Меладзе пришлось убирать навоз
В Нальчике студент погиб после падения
Филипп Киркоров представил в Болгарии
Ксения Собчак впервые подтвердила
Ученые: Осанка влияет на восприятие
Жена сына Бари Алибасова призналась,
Названы опасные последствия
На Алтае в ДТП погибла 51-летняя женщина
Ксению Бородину осудили за посещение
Просмотреть все новости