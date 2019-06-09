Звезда «Дома-2» Май Абрикосов опубликовал в Instagram фото неизвестной девочки-подростка

«Моя Полюшка», - написал под фото экс-участник «Дома-2».

Многим поклонникам телепроекта «Дом-2» давно известно о том, что Абрикосов старается жить в уединении, поэтому в свое время он даже переехал в деревню Коротояк Воронежской области. Сейчас Май довольно редко выкладывает у себя на странице в Instagram новые кадры, не говоря уже о снимках дорогих ему людей.Впрочем, вчера Абрикосов выложила в Сети фотографию, которая тут же привлекла внимание многочисленных интернет-пользователей. А все потому, что на публикации запечатлена молодая девушка, на вид которой можно дать не больше 14-15 лет.Свой влог Абрикосов сопроводил большим количеством хештегов, которыми явно давал понять подписчикам, что девочка сейчас проводит каникулы у него в деревне. Как бы то ни было, но Май не стал объяснять фанатам, кем приходится ему подросток.Вполне вероятно, что именно этим Абрикосов и спровоцировал фолловеров буквально засыпать Майя вопросами о том, не его ли наследница запечатлена на фотографиях. Один за другим фолловеры пытались выведать у звезды «Дома-2», кем на самом деле приходится ему Полина.Стоит отметить, что Абрикосов по-прежнему игнорирует вопросы подписчиков.