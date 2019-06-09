Жена Ролана Быкова рассказала о язве желудка и воспаление легких своего супруга





Елена Санаева участвовала в программе «Однажды», в которой она рассказала о жизни покойного супруга Ролана Быкова. Как оказалось, артист часто болел, поэтому жена была не только его возлюбленной музой, но и ангелом хранителем. Санаева постоянно возила с собой аптечку с необходимыми лекарствами и шприцами. У Ролана Быкова были серьезные проблемы со здравьем: воспаление легких и язва желудка, которая систематически давала о себе знать.Благодаря супруге и лекарствам, которые она возила с собой, актеру удавалось держаться в колее и работать. Елене Санаевой пришлось даже оставить сына со своей матерью, поскольку гастроли были сложными, а она не могла оставить мужа. Эта ситуация только подлила масла в огонь, поскольку родители Санаевой были категорически против её отношений с актером. Они считали его старым и некрасивым, а поэтому не парой для их дочери.Однако отношение родителей не помешало паре прожить долгую и счастливую жизнь. Елена рассказала, что ни о чем не жалеет. Она до сих пор высаживает на участке любимые цветы покойного супруга, и перечитывает письма, которые он адресовал ей.