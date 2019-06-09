Разработчики из Японии создали систему для ощущения виртуальных предметов





Японский стартап Tirakuba, основанный в в 2014 году, совершил прорыв в тактильных технологиях. Новая разработка позволит ощутить реалистические прикосновения благодаря тонким изменениям вибрации по форме фигуры. Импульсы будут передаваться через кончики пальцев.Подобные устройства ранее были разработаны другими предприятиями, но не могли похвастаться практичностью и дешевой стоимостью. Японская фирма предлагает технологию по цене не более 600 рублей. Разработчики отмечают, что помимо тактильных ощущений пользователю можно передать холод и тепло, но не экстремальные их значения, которые могут привести к боли.