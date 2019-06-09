В России ввели штраф за повторную кражу электричества и тепла
В России вступили в силу новые поправки в действующее законодательство, предусматривающее наказания за незаконное присвоение электричества или тепла. Теперь за повторную кражу из электрических или тепловых сетей введен новый штраф, для физических лиц он составляет 15-30 тысяч рублей, для юридических – 200-300 тысяч.
Данные поправки вступили в силу 9 июня 2019 года. Раньше законодательство России предусматривала лишь обычный штраф за неправомерное присвоение электричества или тепла. Физические лица платили сумму от 10 до 15 тысяч рублей, а юридические – от 100 до 200 тысяч. Теперь, в случае повторного нарушения этого закона и неправомерного присвоения электричества или тепла будут предусмотрены новые суммы.
Физическое лицо, в очередной раз нарушившее этот закон, теперь вынуждено платить сумму от 15 до 30 тысяч рублей. Для предприятий и организаций в подобном случае штраф также увеличится и составит от 200 до 300 тысяч. Следует отметить, что ранее взыскания оставались идентичными и при первом, и при последующих нарушениях законодательства.
Также новые поправки предусматривают отдельную персональную ответственность у должностных лиц тех или иных юридических лиц. В случае повторной кражи электричества или тепла они будут облагаться штрафом в размере от 80 до 200 тысяч рублей. Также им предложат другую альтернативу – от 2 до 3 лет дисквалификационного срока, сообщает издание «Слово и Дело».
Данные поправки вступили в силу 9 июня 2019 года. Раньше законодательство России предусматривала лишь обычный штраф за неправомерное присвоение электричества или тепла. Физические лица платили сумму от 10 до 15 тысяч рублей, а юридические – от 100 до 200 тысяч. Теперь, в случае повторного нарушения этого закона и неправомерного присвоения электричества или тепла будут предусмотрены новые суммы.
Физическое лицо, в очередной раз нарушившее этот закон, теперь вынуждено платить сумму от 15 до 30 тысяч рублей. Для предприятий и организаций в подобном случае штраф также увеличится и составит от 200 до 300 тысяч. Следует отметить, что ранее взыскания оставались идентичными и при первом, и при последующих нарушениях законодательства.
Также новые поправки предусматривают отдельную персональную ответственность у должностных лиц тех или иных юридических лиц. В случае повторной кражи электричества или тепла они будут облагаться штрафом в размере от 80 до 200 тысяч рублей. Также им предложат другую альтернативу – от 2 до 3 лет дисквалификационного срока, сообщает издание «Слово и Дело».
Экономика / Главные новости
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:04