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Звезда «Дома-2» Кристина Лясковец «променяла» Федора Стрелкова на их общего знакомого

Герой телешоу «Дом-2» Федор Стрелков рассказал, почему на самом деле расстался с Кристиной Лясковец. По словам телезнаменитости, бывшая пассия «променяла» его на коллегу по работе.

Звезда «Дома-2» Кристина Лясковец «променяла» Федора Стрелкова на их общего знакомого

Не секрет, что несколько месяцев назад Лясковец, продолжительное время хранившая молчание, наконец-таки созналась фанатам, что рассталась с Федором. Кристина не стала вдаваться в подробности и до сих пор так и не назвала фолловерам причин разрыва со Стрелковым.

Сейчас Лясковец время от времени выкладывает у себя в микроблоге снимки, на которых она запечатлена в компании нового избранника, однако рассказывать о бойфренде девушка тоже не спешит. А вот Стрелков, в очередной раз вернувшись на телестройку «Дом-2», с огромным удовольствием поведал, что же в действительности произошло между ними.

На днях Стрелков стал героем еженедельной рубрики главного редактора издания реалити-шоу «Дом-2» Антона Беккужева «Правда или ложь», в котором молодой человек откровенно рассказал, что привело к расставанию с Лясковец. По словам Федора, Кристина попросту нашла ему замену.

Звезда «Дома-2» Кристина Лясковец «променяла» Федора Стрелкова на их общего знакомого

«Свадьба не случилась по одной простой причине – после того, как мы ушли, мы прожили еще года полтора и под конец наших отношений начали остывать друг к другу», - объяснил Стрелков.

Также Стрелков указал на то, что Лясковец была знакома со своим новым молодым человеком уже давно, однако отказался «копаться в грязном белье девушки» и посоветовал Беккужеву лично связаться с Кристиной и задать ей все интересующие его вопросы.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:44

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