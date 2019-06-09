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На дорожных тестах в Индии замечен обновленный хэтчбек Hyundai i20

На дорожных тестах в Индии замечен обновленный хэтчбек Hyundai i20. Несмотря на камуфляжную защиту эксперты смогли рассмотреть главные особенности новинки.
На дорожных тестах в Индии замечен обновленный хэтчбек Hyundai i20

Hyundai i20 будет построен на модернизированной платформе предшественника, но получит более стремительный силуэт. Дизайн хэтчбека будет узнаваемым, а головная оптика повторит стилистику новых моделей Elantra и Sonata. В интерьере Hyundai i20 появится современная передняя панель с увеличенным сенсорным экраном. Приборная панель окажется модернизированной, а рулевое колесо — усеченным.

Автомобиль Hyundai i20 будет оснащен 1,2-литровым двигателем мощностью 83 л.с. и турбодизелем на 1,4 литра с мощностью 90 л.с. Также для новинки разработан литровый двигатель T-GDI мощностью 100-120 л.с. в зависимости от варианта исполнения. В паре с мотором будет работать 5- или 6-ступенчатые трансмиссии, а также для бензинового агрегата разработан 7-ступенчатый робот. Презентация Hyundai i20 состоится до конца текущего года.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:56

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