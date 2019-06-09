На дорожных тестах в Индии замечен обновленный хэтчбек Hyundai i20





Hyundai i20 будет построен на модернизированной платформе предшественника, но получит более стремительный силуэт. Дизайн хэтчбека будет узнаваемым, а головная оптика повторит стилистику новых моделей Elantra и Sonata. В интерьере Hyundai i20 появится современная передняя панель с увеличенным сенсорным экраном. Приборная панель окажется модернизированной, а рулевое колесо — усеченным.Автомобиль Hyundai i20 будет оснащен 1,2-литровым двигателем мощностью 83 л.с. и турбодизелем на 1,4 литра с мощностью 90 л.с. Также для новинки разработан литровый двигатель T-GDI мощностью 100-120 л.с. в зависимости от варианта исполнения. В паре с мотором будет работать 5- или 6-ступенчатые трансмиссии, а также для бензинового агрегата разработан 7-ступенчатый робот. Презентация Hyundai i20 состоится до конца текущего года.