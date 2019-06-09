На дорожных тестах в Индии замечен обновленный хэтчбек Hyundai i20
На дорожных тестах в Индии замечен обновленный хэтчбек Hyundai i20. Несмотря на камуфляжную защиту эксперты смогли рассмотреть главные особенности новинки.
Hyundai i20 будет построен на модернизированной платформе предшественника, но получит более стремительный силуэт. Дизайн хэтчбека будет узнаваемым, а головная оптика повторит стилистику новых моделей Elantra и Sonata. В интерьере Hyundai i20 появится современная передняя панель с увеличенным сенсорным экраном. Приборная панель окажется модернизированной, а рулевое колесо — усеченным.
Автомобиль Hyundai i20 будет оснащен 1,2-литровым двигателем мощностью 83 л.с. и турбодизелем на 1,4 литра с мощностью 90 л.с. Также для новинки разработан литровый двигатель T-GDI мощностью 100-120 л.с. в зависимости от варианта исполнения. В паре с мотором будет работать 5- или 6-ступенчатые трансмиссии, а также для бензинового агрегата разработан 7-ступенчатый робот. Презентация Hyundai i20 состоится до конца текущего года.
Hyundai i20 будет построен на модернизированной платформе предшественника, но получит более стремительный силуэт. Дизайн хэтчбека будет узнаваемым, а головная оптика повторит стилистику новых моделей Elantra и Sonata. В интерьере Hyundai i20 появится современная передняя панель с увеличенным сенсорным экраном. Приборная панель окажется модернизированной, а рулевое колесо — усеченным.
Автомобиль Hyundai i20 будет оснащен 1,2-литровым двигателем мощностью 83 л.с. и турбодизелем на 1,4 литра с мощностью 90 л.с. Также для новинки разработан литровый двигатель T-GDI мощностью 100-120 л.с. в зависимости от варианта исполнения. В паре с мотором будет работать 5- или 6-ступенчатые трансмиссии, а также для бензинового агрегата разработан 7-ступенчатый робот. Презентация Hyundai i20 состоится до конца текущего года.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:56