Михаил Жванецкий поведал о своих привычках





Михаил Жванецкий считает, что необходимо признаваться в опоздании, даже если оппонент сам прибыл не вовремя. Поэт посоветовал также не платить за всех, поскольку подобные ситуации урегулируются самостоятельно. Перед посещением врача Жванецкий сначала спросит мнение о специалисте у его пациентов. Это позволит объективно оценить навыки работника медицины, что увеличит вероятность более быстрого и качественно лечения. Сатирик также не имеет привычки цитировать слова других людей. Он их обдумает, переварит и лишь потом изложит собственное мнение.Михаил Жванецкий рассказал, что у него есть и несколько привычек, которыми он не вполне доволен. Своей главной бесполезной чертой характера поэт считает пунктуальность. Жванецкий не любит покупать новые вещи, отдавая предпочтение старым. В них он чувствует себя комфортнее. Однако при обновлении своего гардероба сатирик приобретает себе вещи на несколько размеров меньше. Это он делает в надежде похудеть, но так ни разу и не достиг поставленной цели. В результате постоянно приходится отдавать новые вещи. Однако это не расстраивает Михаила Жванецкого, поскольку в старых вещах он чувствует себя комфортней.