В Нальчике студент погиб после падения из окна третьего этажа





Смертельное происшествие случилось 7 июня около 10 вечера по местному времени в Нальчике. Из окна одного из общежитий КБГУ им. Бербекова выпал студент. Свидетелями происшествия стали обычные прохожие, они сразу вызвали скорую помощь. Медики оперативно прибыли на место, для этого им понадобилось всего 3 минуты, но этого все равно было недостаточно. Молодой человек скончался прямо во время реанимационных мероприятий, врачи были вынуждены констатировать факт его смерти.На месте смертельного происшествия в Нальчике работают местные правоохранительные органы. Они устанавливают все обстоятельства данной ситуации, тело погибшего студента уже отправлено на судебно-медицинскую экспертизу, призванную установить истинные причины смерти молодого человека, а также исключить криминальный фактор. Местным правоохранителям удалось установить, что погибший выпал из окна третьего этажа.