В Нальчике студент погиб после падения из окна третьего этажа
В Нальчик студент местного высшего учебного заведения выпал из окна третьего этажа общежития. Оперативно прибывшая на место происшествия скорая помощь не смогла спасти пострадавшего, он скончался.
Смертельное происшествие случилось 7 июня около 10 вечера по местному времени в Нальчике. Из окна одного из общежитий КБГУ им. Бербекова выпал студент. Свидетелями происшествия стали обычные прохожие, они сразу вызвали скорую помощь. Медики оперативно прибыли на место, для этого им понадобилось всего 3 минуты, но этого все равно было недостаточно. Молодой человек скончался прямо во время реанимационных мероприятий, врачи были вынуждены констатировать факт его смерти.
На месте смертельного происшествия в Нальчике работают местные правоохранительные органы. Они устанавливают все обстоятельства данной ситуации, тело погибшего студента уже отправлено на судебно-медицинскую экспертизу, призванную установить истинные причины смерти молодого человека, а также исключить криминальный фактор. Местным правоохранителям удалось установить, что погибший выпал из окна третьего этажа.
Смертельное происшествие случилось 7 июня около 10 вечера по местному времени в Нальчике. Из окна одного из общежитий КБГУ им. Бербекова выпал студент. Свидетелями происшествия стали обычные прохожие, они сразу вызвали скорую помощь. Медики оперативно прибыли на место, для этого им понадобилось всего 3 минуты, но этого все равно было недостаточно. Молодой человек скончался прямо во время реанимационных мероприятий, врачи были вынуждены констатировать факт его смерти.
На месте смертельного происшествия в Нальчике работают местные правоохранительные органы. Они устанавливают все обстоятельства данной ситуации, тело погибшего студента уже отправлено на судебно-медицинскую экспертизу, призванную установить истинные причины смерти молодого человека, а также исключить криминальный фактор. Местным правоохранителям удалось установить, что погибший выпал из окна третьего этажа.
Происшествия
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:25