В Канаде нашли кувшинки, поедающие саламандр





Изучая кувшинки в Алгонкин-парке Онтарио, команда исследователей увидела, что во многих растениях содержались молодые амфибии размером с палец человека. Наблюдения специалистов совпали с возникновением молодых ящериц, которые выходят на сушу из водоема после изменения личинного положения. В болотах недостаточно рыбы, что превращает ящериц в ведущую добычу в болотной среде.Пойманная кувшинками живность расщеплялась пищеварительной системой растений и иными организмам внутри листа. По мнению канадских ученых, кувшинки стали поедать животных для получения питательных элементов, в особенности азота, которого мало в болотной среде.