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В Канаде нашли кувшинки, поедающие саламандр

В Канаде обнаружены кувшинки, которые питаются жуками и саламандрами. Открытие принадлежит ученым из Университета Гуэлфа.
В Канаде нашли кувшинки, поедающие саламандр

Изучая кувшинки в Алгонкин-парке Онтарио, команда исследователей увидела, что во многих растениях содержались молодые амфибии размером с палец человека. Наблюдения специалистов совпали с возникновением молодых ящериц, которые выходят на сушу из водоема после изменения личинного положения. В болотах недостаточно рыбы, что превращает ящериц в ведущую добычу в болотной среде.

Пойманная кувшинками живность расщеплялась пищеварительной системой растений и иными организмам внутри листа. По мнению канадских ученых, кувшинки стали поедать животных для получения питательных элементов, в особенности азота, которого мало в болотной среде.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:40

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