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Ученые: Осанка влияет на восприятие человеком вкуса
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Ученые: Осанка влияет на восприятие человеком вкуса

Американские ученые выяснили, как осанка влияет на восприятие вкуса человека. Результаты нового исследования были опубликованы в издании Consumer Research.
Ученые: Осанка влияет на восприятие человеком вкуса

Ведущий автор Дипаян Бисвас, доктор философии, профессор маркетинга в Университете Южной Флориды, является экспертом в области кросс-модальных эффектов. Исследователь изучил, как вестибулярный аппарат, отвечающий за равновесие, положение и пространственную ориентацию, взаимодействует с вкусовым сенсором. Выяснилось, что даже в течение нескольких минут постоянная поза вызывает физическое напряжение, приглушая вкусовые рецепторы. Сила тяжести толкает кровь к нижним частям тела, напрягая сердце, чтобы перекачивать кровь обратно к верхней части тела, ускоряя сердечный ритм. Это активирует гипоталамо-гипофизарную надпочечниковую ось и приводит к повышению концентрации гормона стресса. Эта цепная реакция способна снижать сенсорную чувствительность, что отражается на последующей оценки вкуса продуктов и напитков. Также она затрагивает восприятие температуры пищи и общий объем потребления.

Бисвас подтвердил свою гипотезу в исследовании, в котором 350 участников оценили вкус лаваша. Те, кто стоял, дали ему менее благоприятный рейтинг, чем те, кто сидел в мягком кресле. Обнаруженные данные помогут при лечении детей невкусными лекарствами или могут быть применены в сфере воспитания.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:07

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