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Орландо Блум хранит дома скелет любимой собаки

Известный актер Орландо Блум признался, что хранит у себя дома скелет любимой собаки Сиди. Знаменитость очень привязался к своему питомцу, поэтому не смог с ним расстаться даже после его смерти, поэтому пошел на подобный необычный шаг.
Орландо Блум хранит дома скелет любимой собаки

Орландо Блум уверен, подобный факт покажется странным и жутким множеству людей, но он не видит в этом ничего плохого. Актер нашел собаку буквально на улице и даже не в своей стране. Звезда снимался в очередном проекте в Марокко, где и встретил этого четвероногого питомца. Артисту сразу понравилась собака и он забрал ее с собой домой. С тех пор они никогда не расставались, а питомец получил кличку Сиди.

По прошествии многих лет любимая собака Орландо Блума скончалась. Для звезды Голливуда это стало настоящим ударом, с которым у него долгое время не получалось справится. В итоге он не смог окончательно расстаться со своим питомцем и нашел необычный выход из данной ситуации. Для этого актер обратился к специалисту и попросил его сделать полноценный скелет из костей умершего Сиди.

Орландо Блум признается, такое решение никогда не заменит живую собаку, но это лучше, чем ничего. По крайней мере, признается звезда «Пиратов Карибского моря», он может разговаривать со своим любимцем и желать ему спокойной ночи.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:48

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