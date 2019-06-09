Ксения Собчак впервые подтвердила официальный развод с Максимом Виторганом
Бывшая ведущая телестройки «Дом-2» Ксения Собчак впервые призналась, что официально оформила развод с российским актером и режиссером Максимом Виторганом. По словам эпатажной тележурналистки, они с бывшим мужем совершенно случайно на прошлой неделе встретились на Кипре, где выступала американская исполнительница Лайра Перголицци, более известная под псевдонимом LP.
Считанные часы назад в эфир телеканала «НТВ» вышел свежий выпуск телепередачи «Ты не поверишь!», в которой Собчак впервые официально сообщила о том, что теперь не является замужней женщиной. Как стало известно, Ксения уже даже оплатила госпошлину в размере 650 рублей и получила документ о расторжении брака.
Нужно сказать, что многих пользователей Сети очень удивило то, что Собчак и Виторган развелись без всяких скандалов, учитывая, насколько Ксения любит находиться в центре внимания СМИ. Впрочем, экс-кандидат на пост президента России утверждает, что даже после расставания смогла сохранить хорошие отношения с бывшим мужем и его родственниками.
Вполне вероятно, что именно поэтому Собчак не устраивала в Сети громких разборок и дележки имущества, как это любят делать некоторые скандальные звезды. Также выяснилось, что Ксения разрешает Виторгану видеться с их общим наследником, ведь целиком и полностью доверяет Максиму воспитание Платона.
Считанные часы назад в эфир телеканала «НТВ» вышел свежий выпуск телепередачи «Ты не поверишь!», в которой Собчак впервые официально сообщила о том, что теперь не является замужней женщиной. Как стало известно, Ксения уже даже оплатила госпошлину в размере 650 рублей и получила документ о расторжении брака.
«Я разведена!» - заявила Собчак журналисту программы «Ты не поверишь!»
Нужно сказать, что многих пользователей Сети очень удивило то, что Собчак и Виторган развелись без всяких скандалов, учитывая, насколько Ксения любит находиться в центре внимания СМИ. Впрочем, экс-кандидат на пост президента России утверждает, что даже после расставания смогла сохранить хорошие отношения с бывшим мужем и его родственниками.
Вполне вероятно, что именно поэтому Собчак не устраивала в Сети громких разборок и дележки имущества, как это любят делать некоторые скандальные звезды. Также выяснилось, что Ксения разрешает Виторгану видеться с их общим наследником, ведь целиком и полностью доверяет Максиму воспитание Платона.
«Я на Кипре не отдыхала, я работала! Это все фейк», - объяснила Собчак свое появление на Кипре.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:14