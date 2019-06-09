АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Осанка влияет на восприятие человеком вкуса
EUR 73.26 USD 65.04
Курс валют на 08.06.2019

Ксения Собчак впервые подтвердила официальный развод с Максимом Виторганом

Бывшая ведущая телестройки «Дом-2» Ксения Собчак впервые призналась, что официально оформила развод с российским актером и режиссером Максимом Виторганом. По словам эпатажной тележурналистки, они с бывшим мужем совершенно случайно на прошлой неделе встретились на Кипре, где выступала американская исполнительница Лайра Перголицци, более известная под псевдонимом LP.

Ксения Собчак впервые подтвердила официальный развод с Максимом Виторганом

Считанные часы назад в эфир телеканала «НТВ» вышел свежий выпуск телепередачи «Ты не поверишь!», в которой Собчак впервые официально сообщила о том, что теперь не является замужней женщиной. Как стало известно, Ксения уже даже оплатила госпошлину в размере 650 рублей и получила документ о расторжении брака.

«Я разведена!» - заявила Собчак журналисту программы «Ты не поверишь!»

Нужно сказать, что многих пользователей Сети очень удивило то, что Собчак и Виторган развелись без всяких скандалов, учитывая, насколько Ксения любит находиться в центре внимания СМИ. Впрочем, экс-кандидат на пост президента России утверждает, что даже после расставания смогла сохранить хорошие отношения с бывшим мужем и его родственниками.

Ксения Собчак впервые подтвердила официальный развод с Максимом Виторганом

Вполне вероятно, что именно поэтому Собчак не устраивала в Сети громких разборок и дележки имущества, как это любят делать некоторые скандальные звезды. Также выяснилось, что Ксения разрешает Виторгану видеться с их общим наследником, ведь целиком и полностью доверяет Максиму воспитание Платона.

«Я на Кипре не отдыхала, я работала! Это все фейк», - объяснила Собчак свое появление на Кипре.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:14

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Орландо Блум хранит дома скелет любимой
Звезда «Дома-2» Кристина Лясковец
В Канаде нашли кувшинки, поедающие
Валерию Меладзе пришлось убирать навоз
В Нальчике студент погиб после падения
Филипп Киркоров представил в Болгарии
Ксения Собчак впервые подтвердила
Ученые: Осанка влияет на восприятие
Жена сына Бари Алибасова призналась,
Названы опасные последствия
На Алтае в ДТП погибла 51-летняя женщина
Ксению Бородину осудили за посещение
Эксперты составили ТОП-6 самых
Применение микроРНК позволило ученым
«Мы ждем тебя!»: Гоген Солнцев пообещал
В России со скидкой продают смартфоны
Звезда «Дома-2» Юля Салибекова
Анна Калашникова призналась, что ее
Звезда «Дома-2» Женя Феофилактова
Эксперты рассказали о пяти полезных
Ученые заявили о реальности чудовища
Жители 70 стран выберут имена планетным
Милош Бикович станет продюсером и
Джордж Мартин и FromSoftware выпустят
Ssang Yong выпустила лимитированный
Сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской
Фигуристка Алина Загитова
Ученые установили отличие марсианской
Мадонна скопировала идею для своего
Ученые: Прогулки на улице избавляют от
Просмотреть все новости