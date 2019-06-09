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Валерию Меладзе пришлось убирать навоз на съемках клипа

Певец Валерий Меладзе признался, что убирал навоз на съемках нового клипа. На своей странице в сети Instagram артист показал видео, на котором запечатлен процесс уборки.
Валерию Меладзе пришлось убирать навоз на съемках клипа

Как отметил Валерий Меладзе, накануне завершились съемки нового клипа, а своей работой артист намерен гордиться. Вскоре публика увидит видео на песню “Чего ты хочешь от меня?”, в котором певец может появиться верхом на лошади. В анонсе клипа Меладзе опубликовал снимок, на котором он позирует рядом с лошадьми. В недавней публикации в Instagram артист показал, как самостоятельно разгребает навоз при помощи лопаты. На коротком видео музыкант запечатлен рядом с удобрением и в окружении съемочной команды.

В подписи к видео Валерий Меладзе отметил, что самый тяжелый труд всегда остается за кадром. В комментариях поклонники выразили заинтересованность в новой работе певца и назвали артиста приятным человеком.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:33

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