На Алтае в ДТП погибла 51-летняя женщина





ДТП произошло 8 июня около 17:05 по местному времени в Заринском районе Алтайского края. На 11 км дороги Мартынов-Тогул-Залесово столкнулись два автомобиля. Toyota Corolla выехала на встречную полосу движения и врезалась в отечественный ВАЗ-21099. В результате аварии погиб один человек, находившийся в салоне «Самары». Еще трое пострадали, им была оказана медицинская помощь: 34-летний водитель японской иномарки, 43-летняя женщина, сидевшая за рулем ВАЗ-21099, и 52-летний пассажир отечественного авто. Подробности их состояния не сообщаются.На месте происшествия уже работают сотрудники ГИБДД Алтайского края. Они опрашивают свидетелей и изучают тормозные пути с целью установления всех обстоятельств данного смертельного ДТП, которое унесло жизнь 51-летней женщины. В настоящий момент причина, по которой 34-летний водитель Toyota Corolla выехал на встречную полосу и спровоцировал лобовое столкновение, неизвестна. ГИБДД по Заринском району обещает сообщать о ходе проверки по факту данного происшествия.