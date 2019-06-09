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На Алтае в ДТП погибла 51-летняя женщина

На Алтае в Заринском районе случилось ДТП. Произошло лобовое столкновение между отечественным автомобилем и иномаркой, в результате аварии погибла 51-летняя женщина, еще 3 человека пострадали, им была оказана необходимая помощь.
На Алтае в ДТП погибла 51-летняя женщина

ДТП произошло 8 июня около 17:05 по местному времени в Заринском районе Алтайского края. На 11 км дороги Мартынов-Тогул-Залесово столкнулись два автомобиля. Toyota Corolla выехала на встречную полосу движения и врезалась в отечественный ВАЗ-21099. В результате аварии погиб один человек, находившийся в салоне «Самары». Еще трое пострадали, им была оказана медицинская помощь: 34-летний водитель японской иномарки, 43-летняя женщина, сидевшая за рулем ВАЗ-21099, и 52-летний пассажир отечественного авто. Подробности их состояния не сообщаются.

На месте происшествия уже работают сотрудники ГИБДД Алтайского края. Они опрашивают свидетелей и изучают тормозные пути с целью установления всех обстоятельств данного смертельного ДТП, которое унесло жизнь 51-летней женщины. В настоящий момент причина, по которой 34-летний водитель Toyota Corolla выехал на встречную полосу и спровоцировал лобовое столкновение, неизвестна. ГИБДД по Заринском району обещает сообщать о ходе проверки по факту данного происшествия.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 07:54

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