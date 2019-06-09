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Применение микроРНК позволило ученым выявить ранние признаки диабета у подростков

Ученые применили микроРНК для выявления ранних признаков диабета 2 типа у подростков. В результате исследования выяснилось, что циркулирующие экзосомы у подростков с повышенным уровнем сахара в крови обогащаются микроРНК, направленными на метаболизм углеводов.
Применение микроРНК позволило ученым выявить ранние признаки диабета у подростков

Экзосомы, высвобождаемые из жировых клеток, проходят через кровоток и тело, регулируя различные процессы. Однако при большой прибавке в весе частица может изменить свой фенотип и нарушать работу наших органов. Доктор медицинских наук Роберт Дж. Фрейштат изучил процесс на примере подростков, попавших в среднюю стадию ожирения. В эксперименте приняли участие 55 подростков с ожирением в возрасте от 12 до 17 лет в рамках исследования в Детском национальном университете. Выяснилось, что циркулирующие экзосомы у подростков с повышенным уровнем сахара в крови обогащаются микроРНК, направленными на метаболизм углеводов.

Новая информация поможет медикам реагировать на болезнь до проявления основным симптомов, что сможет предотвратить ухудшение состояния. По мере развития этого исследования, доктор Фрейштат продолжает изучать влияние циркулирующих экзосом, происходящих из адипоцитов. Благодаря проводимым в Индии исследованиям, финансируемым NIH, он обнаружил, что эти экзосомы, похожие по размеру на липопротеины, могут перемещаться через плаценту, влияя на развитие плода в утробе матери.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:39

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