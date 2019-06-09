Филипп Киркоров представил в Болгарии новое шоу «Цвет настроения»

Филипп Киркоров отправился в тур по Болгарии со своей новой программой «Цвет настроения». Первый концерт артиста состоялся в столице, Софии. Туда певец прибыл фактически сразу после завершения премии «МУЗ-ТВ», которую он назвал «российской Grammy». Исполнитель рассказал журналистам, что был номинирован в 5 категориях и стал победителем в 3 из них.Что касается шоу, то Филипп Киркоров в первую очередь поблагодарил режиссера Франко Драгоне, ведь без него данной программы бы не существовало. Для своего выступления артист будет возить с собой 10 грузовиков оборудования. Специально для данного выступления были пошиты 5 тысяч оригинальных костюмов. Исполнитель отметил, что это не концерт, а настоящий «красочный спектакль».Концерт в Софии, прошедший 8 июня, включал в себя около 30 песен артиста. Филипп Киркоров исполнил свои главные хиты последних лет, включая «Цвет настроения синий» и «Цвет настроения черный». Также он спел 3 композиции на болгарском языке. На нем же поп-король общался с публикой между песнями. В Болгарии у него состоится еще 4 концерта: Пловдив, Бургас, Варна и Русе.