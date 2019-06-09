Жена сына Бари Алибасова призналась, что он избивал ее во время беременности
Сын Бари Алибасова позволял себе физическое насилие против супруги во время ее пребывания на шестом месяце беременности. Как призналась избранница наследника продюсера Виолетта Гришина, на фоне сильного стресса она легла на сохранение.
В программе “Звезды сошлись” журналистка Виолетта Гришина решила раскрыть все трудности замужества за сыном Бари Алибасова. Телеведущая вместе с дочерью проживает в Калининграде, а ее родители помогают заниматься воспитанием. Гостья студии отметила, что ее муж проявляет равнодушие, а на серьезном сроке вынашивания малыша несколько раз избивал ее. После этого инцидента она легла на сохранение в больницу. Из роддома теледиву так никто и не встретил, а наследница в итоге получила двойную фамилию.
Виолетта Гришина намерена подать на развод с супругом несмотря на наличие брачного договора. Журналистка заявила о готовности отказаться от получения алиментов и права на получения наследства Бари Алибасова. Как известно, музыкант внес коррективы в завещание, согласно которому теперь почти все имущество переходит его сыну.
В программе “Звезды сошлись” журналистка Виолетта Гришина решила раскрыть все трудности замужества за сыном Бари Алибасова. Телеведущая вместе с дочерью проживает в Калининграде, а ее родители помогают заниматься воспитанием. Гостья студии отметила, что ее муж проявляет равнодушие, а на серьезном сроке вынашивания малыша несколько раз избивал ее. После этого инцидента она легла на сохранение в больницу. Из роддома теледиву так никто и не встретил, а наследница в итоге получила двойную фамилию.
Виолетта Гришина намерена подать на развод с супругом несмотря на наличие брачного договора. Журналистка заявила о готовности отказаться от получения алиментов и права на получения наследства Бари Алибасова. Как известно, музыкант внес коррективы в завещание, согласно которому теперь почти все имущество переходит его сыну.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:05