Жена сына Бари Алибасова призналась, что он избивал ее во время беременности

В программе “Звезды сошлись” журналистка Виолетта Гришина решила раскрыть все трудности замужества за сыном Бари Алибасова. Телеведущая вместе с дочерью проживает в Калининграде, а ее родители помогают заниматься воспитанием. Гостья студии отметила, что ее муж проявляет равнодушие, а на серьезном сроке вынашивания малыша несколько раз избивал ее. После этого инцидента она легла на сохранение в больницу. Из роддома теледиву так никто и не встретил, а наследница в итоге получила двойную фамилию.Виолетта Гришина намерена подать на развод с супругом несмотря на наличие брачного договора. Журналистка заявила о готовности отказаться от получения алиментов и права на получения наследства Бари Алибасова. Как известно, музыкант внес коррективы в завещание, согласно которому теперь почти все имущество переходит его сыну.