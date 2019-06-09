Названы опасные последствия использования освежителей воздуха





В состав освежителей входят ядовитые вещества, включая канцерогены, нейротоксины и раздражители дыхательных путей. Также данные ароматы оставляют свой след на шампунях, кремах, мыле и других бытовых приборах. Чтобы изучить опасные свойства освежителей воздуха специалисты провели эксперимент с участием более 1,1 тысячи человек, которые дома применяли такие ароматизаторы. Треть из них рассказали о боли в голове и сложности нормально дышать.Кроме того обнародованы и иные последствия использования освежителей - диарея, судорога, тошнота, сыпь и учащенное сердцебиение. Проблемы с иммунной системой были зафиксированы уже в процессе исследования, имелись случаи и потери сознания. Ученые посоветовали применять дома приемлемую альтернативу средства без токсинов, куда входят лимонный сок, белый уксус и сода.