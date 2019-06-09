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Названы опасные последствия использования освежителей воздуха

Освежители воздуха могут негативным образом повлиять на здоровье человека. Экологи считают, что активное использование таких приборов провоцирует сбой иммунной системы.
Названы опасные последствия использования освежителей воздуха

В состав освежителей входят ядовитые вещества, включая канцерогены, нейротоксины и раздражители дыхательных путей. Также данные ароматы оставляют свой след на шампунях, кремах, мыле и других бытовых приборах. Чтобы изучить опасные свойства освежителей воздуха специалисты провели эксперимент с участием более 1,1 тысячи человек, которые дома применяли такие ароматизаторы. Треть из них рассказали о боли в голове и сложности нормально дышать.

Кроме того обнародованы и иные последствия использования освежителей - диарея, судорога, тошнота, сыпь и учащенное сердцебиение. Проблемы с иммунной системой были зафиксированы уже в процессе исследования, имелись случаи и потери сознания. Ученые посоветовали применять дома приемлемую альтернативу средства без токсинов, куда входят лимонный сок, белый уксус и сода.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 07:58

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