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Ксению Бородину осудили за посещение мечети в Стамбуле

Телеведущую реалити-шоу «Дом-2» Ксению Бородину осудили многочисленные подписчики за то, что она посетила в Стамбуле мечеть. По словам фолловеров, для православных людей является «преступлением» посещать храмы другой религии.

Ксению Бородину осудили за посещение мечети в Стамбуле

Ни для кого не является секретом, что о поездке в Стамбул Бородина мечтала уже давно. Телезнаменитость не единожды поднимала в личном микроблоге тему крупнейшего города Турции, в котором никогда, как оказалось, не была, однако с большим нетерпением ждала желанного путешествия.

И вот недавно Бородиной все-таки удалось исполнить свое заветное желание и полететь в Стамбул. Прибыв в город, Ксения тут же приступила к поиску мест, где снималась та или иная серия из телесериала «Черная любовь», что очень умиляло ее поклонниц. Однако до того момента, когда звезда «Дома-2» не выложила в Сеть фотографию, сделанную в мечети.

Ксению Бородину осудили за посещение мечети в Стамбуле

Считанные часы назад Бородина опубликовала у себя на странице в Instagram снимок и несколько свежих Stories, на которых она запечатлена в мусульманском храме. Под кадром Ксения поведала поклонникам несколько фактов об этом сооружении, что еще больше возмутило ее подписчиков.
Ксению Бородину осудили за посещение мечети в Стамбуле

«Удивительное спокойствие, гармония и покой на территории мечети…» - написала телеведущая «Дома-2».

По очереди пользователи Сети принялись указывать Бородиной на то, что она, как православный человек, не должна была входить в мечеть, ведь, к примеру, мусульмане настолько чтят свою веру, что никогда бы не вошли в церковь. К слову, пока Ксения никак не отреагировали на высказывания фанатов.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:50

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