Ксению Бородину осудили за посещение мечети в Стамбуле

«Удивительное спокойствие, гармония и покой на территории мечети…» - написала телеведущая «Дома-2».

Ни для кого не является секретом, что о поездке в Стамбул Бородина мечтала уже давно. Телезнаменитость не единожды поднимала в личном микроблоге тему крупнейшего города Турции, в котором никогда, как оказалось, не была, однако с большим нетерпением ждала желанного путешествия.И вот недавно Бородиной все-таки удалось исполнить свое заветное желание и полететь в Стамбул. Прибыв в город, Ксения тут же приступила к поиску мест, где снималась та или иная серия из телесериала «Черная любовь», что очень умиляло ее поклонниц. Однако до того момента, когда звезда «Дома-2» не выложила в Сеть фотографию, сделанную в мечети.Считанные часы назад Бородина опубликовала у себя на странице в Instagram снимок и несколько свежих Stories, на которых она запечатлена в мусульманском храме. Под кадром Ксения поведала поклонникам несколько фактов об этом сооружении, что еще больше возмутило ее подписчиков.По очереди пользователи Сети принялись указывать Бородиной на то, что она, как православный человек, не должна была входить в мечеть, ведь, к примеру, мусульмане настолько чтят свою веру, что никогда бы не вошли в церковь. К слову, пока Ксения никак не отреагировали на высказывания фанатов.