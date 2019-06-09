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Эксперты составили ТОП-6 самых бюджетных авто с кондиционером

Наступление лета заставляет все большее число водителей задумываться о регулярном использовании кондиционера. Эксперты составили ТОП-6 самых бюджетных автомобилей на рынке России, имеющих подобную функцию.
Эксперты составили ТОП-6 самых бюджетных авто с кондиционером

Самый низкий ценник у Lada Granta. Начальная стоимость этой модели, укомплектованной кондиционером, составляет 423 тысячи рублей. За эту сумму покупатель получит 1,6-литровый 87-сильный двигатель и 5-ступенчатую «механику». Также модель комплектуется гидроусилителем руля, электроприводом, обогревом наружных зеркал и передними стеклоподъемниками. Второе место ТОП-6 самых дешевых занимает Lada Largus. 5-местный вариант данного авто с кондиционером обойдется в 543 тысячи.
Эксперты составили ТОП-6 самых бюджетных авто с кондиционером

Китайский седан Lifan Solano эксперты поставили на 3 место. Комплектация с кондиционером стоит 710 тысяч. Она будет иметь 1,5-литровый бензиновый двигатель и механическую КПП. На 4 строчке ТОП-6 самых дешевых авто разместился Renault Sandero Stepway. Базовая комплектация Limited Edition располагает дистанционным запуском мотора, обогревом переднего стекла, бортовым компьютером и кондиционером. За нее придется выложить 766 тысяч.
Эксперты составили ТОП-6 самых бюджетных авто с кондиционером

Hyundai Solaris расположился на 5 месте. Цена данной модели с кондиционером стартует от 812 тысяч. Самым дорогим представителем данного ТОП-6 является Kia Rio. Ценник комплектации данной популярной модели с кондиционером стартует от 838 тысяч рублей.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 07:43

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