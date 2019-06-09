В России со скидкой продают смартфоны iPhone XS и iPhone XS Max
В российских магазинах начались продажи смартфонов iPhone XS и iPhone XS Max со скидкой. Купить гаджеты можно, недоплачивая по несколько тысяч рублей.
Вышеупомянутые модели были представлены компанией Apple осенью прошедшего года на традиционной конференции. Первоначальная стоимость смартфонов составляла 130 000 рублей, но в данное время iPhone XS/XS Max можно купить по льготной цене. Производитель распродает свою мобильную продукцию, спрос на которую оказался не таким высоким, как надеялись в компании. Причиной этому стал также выход очередных устройств с более приемлемой ценой и функционалом.
Например, сейчас в торговых точках МТС iPhone XS/XS Max продаются по скидке 3000-12000 рублей. Возвратить часть стоимости можно и при помощи кэшбека.
Вышеупомянутые модели были представлены компанией Apple осенью прошедшего года на традиционной конференции. Первоначальная стоимость смартфонов составляла 130 000 рублей, но в данное время iPhone XS/XS Max можно купить по льготной цене. Производитель распродает свою мобильную продукцию, спрос на которую оказался не таким высоким, как надеялись в компании. Причиной этому стал также выход очередных устройств с более приемлемой ценой и функционалом.
Например, сейчас в торговых точках МТС iPhone XS/XS Max продаются по скидке 3000-12000 рублей. Возвратить часть стоимости можно и при помощи кэшбека.
Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 07:30