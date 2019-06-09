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В России со скидкой продают смартфоны iPhone XS и iPhone XS Max

В российских магазинах начались продажи смартфонов iPhone XS и iPhone XS Max со скидкой. Купить гаджеты можно, недоплачивая по несколько тысяч рублей.
В России со скидкой продают смартфоны iPhone XS и iPhone XS Max

Вышеупомянутые модели были представлены компанией Apple осенью прошедшего года на традиционной конференции. Первоначальная стоимость смартфонов составляла 130 000 рублей, но в данное время iPhone XS/XS Max можно купить по льготной цене. Производитель распродает свою мобильную продукцию, спрос на которую оказался не таким высоким, как надеялись в компании. Причиной этому стал также выход очередных устройств с более приемлемой ценой и функционалом.

Например, сейчас в торговых точках МТС iPhone XS/XS Max продаются по скидке 3000-12000 рублей. Возвратить часть стоимости можно и при помощи кэшбека.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 07:30

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