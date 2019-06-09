В России со скидкой продают смартфоны iPhone XS и iPhone XS Max





Вышеупомянутые модели были представлены компанией Apple осенью прошедшего года на традиционной конференции. Первоначальная стоимость смартфонов составляла 130 000 рублей, но в данное время iPhone XS/XS Max можно купить по льготной цене. Производитель распродает свою мобильную продукцию, спрос на которую оказался не таким высоким, как надеялись в компании. Причиной этому стал также выход очередных устройств с более приемлемой ценой и функционалом.Например, сейчас в торговых точках МТС iPhone XS/XS Max продаются по скидке 3000-12000 рублей. Возвратить часть стоимости можно и при помощи кэшбека.