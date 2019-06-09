«Мы ждем тебя!»: Гоген Солнцев пообещал научить Бари Алибасова говорить

«Мы ждет тебя!» - подчеркнул экс-участник «Дома-2».

«Солнцев, удивил! Раньше думал о тебе куда хуже!» - пишут в Сети.

Как стало известно, эпатажный герой реалити-шоу «Дом-2» Гоген Солнцев не так давно был воспитанником Бари Алибасова. Напомним, что 6 июня известному музыкальному продюсеру исполнилось 72 года, однако, к сожалению, свои именины звезда провел в клинике.Несмотря на то, что к Алибасову на данный момент никого не пускают, многие его звездные друзья поспешили поздравить именинника с днем рождения в социальных сетях. Не остался в стороне и Солнцев, который опубликовал у себя на странице в Instagram весьма неожиданный пост.Отметим, что медики ранее сообщили журналистам, что Алибасов, возможно, больше не сможет разговаривать, так как у него обожжены дыхательные пути, а также пищевод. Судя по всему, именно поэтому Солнцев поспешил пообещать в личном профиле помочь своему учителю. По словам Гогена, он готов взять под свой контроль восстановление речи у Алибасова.Нужно сказать, что интернет-пользователи по достоинству оценили желание Солнцева помочь своему близкому приятелю в трудную минуту. Один за другим фолловеры принялись указывать на то, что ранее были о Гогене совсем другого мнения.