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«Мы ждем тебя!»: Гоген Солнцев пообещал научить Бари Алибасова говорить

Бывший участник телепроекта «Дом-2» Гоген Солнцев пообещал в личном микроблоге, что научит российского музыканта и продюсера Бари Алибасова говорить. По словам телезнаменитости, в свое время прославленный продюсер учил его пению, и теперь он готов вернуть долги своему учителю.

«Мы ждем тебя!»: Гоген Солнцев пообещал научить Бари Алибасова говорить

Как стало известно, эпатажный герой реалити-шоу «Дом-2» Гоген Солнцев не так давно был воспитанником Бари Алибасова. Напомним, что 6 июня известному музыкальному продюсеру исполнилось 72 года, однако, к сожалению, свои именины звезда провел в клинике.

Несмотря на то, что к Алибасову на данный момент никого не пускают, многие его звездные друзья поспешили поздравить именинника с днем рождения в социальных сетях. Не остался в стороне и Солнцев, который опубликовал у себя на странице в Instagram весьма неожиданный пост.

Отметим, что медики ранее сообщили журналистам, что Алибасов, возможно, больше не сможет разговаривать, так как у него обожжены дыхательные пути, а также пищевод. Судя по всему, именно поэтому Солнцев поспешил пообещать в личном профиле помочь своему учителю. По словам Гогена, он готов взять под свой контроль восстановление речи у Алибасова.

«Мы ждем тебя!»: Гоген Солнцев пообещал научить Бари Алибасова говорить

«Мы ждет тебя!» - подчеркнул экс-участник «Дома-2».

Нужно сказать, что интернет-пользователи по достоинству оценили желание Солнцева помочь своему близкому приятелю в трудную минуту. Один за другим фолловеры принялись указывать на то, что ранее были о Гогене совсем другого мнения.

«Солнцев, удивил! Раньше думал о тебе куда хуже!» - пишут в Сети.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:35

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