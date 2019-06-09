Звезда «Дома-2» Юля Салибекова рассказала, как нелегко летать с детьми в самолете

«С детьми никогда легко и просто не будет, но настрой должен быть позитивным! Всем удачи в полетах!» - написала экс-участница «Дома-2».

Не так давно члены звездного семейства Салибековых посетили родной город Тиграна, где они познакомили младшего наследника с бабушкой и дедушкой. Добираться пришлось самолетом, что, как оказалось, очень заинтересовало поклонников многодетных родителей, ведь лететь лайнером с тремя детьми является непростой задачей.Считанные часы назад Салибекова решила поделиться с фолловерами своим опытом и рассказала, насколько нелегко летать с наследниками в самолете. Однако Юлия подчеркнула, что нужно всегда настраивать себя на позитив и тогда все будет проходить куда проще.По словам многодетной мамы, зачастую особого внимания требуют еще маленькие дети. В пример Салибекова привела своего среднего сына Баграта, которому в лайнере никогда не хочется спать. Оказывается, что мальчику всегда голоден, несмотря на то, что при входе в самолет родители хорошо стараются накормить детей.Также звезда «Дома-2» посоветовала фанаткам всегда брать в самолет различные игрушки и рисовалки детям, чтобы они смогли чем-то заняться, если вдруг не захотят спать. Не забыла Салибекова напомнить и про аптечку.