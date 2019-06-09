Звезда «Дома-2» Женя Феофилактова наконец-то подстригла сына

«Женя, правильно сделала, что подстригла мальчика и фамилию ему поменяла! Я бы вообще лишила Гусева родительских прав!», «Как всегда молодец! Я знала, что рано или поздно, но ты избавишься от этих длинных локонов!» - продолжают писать в Сети.

Не так давно экс-возлюбленный Феофилактовой, а по совместительству и отец ее наследника Антон Гусев, высказал свое недовольство относительно методов его бывшей жены по воспитанию их общего ребенка. Особенно звезду «Дома-2» возмущала прическа и лишний вес Даниэля.По всей видимости, Феофилактова наконец-то услышала поклонников и бывшего супруга, ведь сейчас 6-летний мальчик уже модничает с новой стрижкой. Впрочем, полностью убирать шапку волос звездная мама не стала, но от локонов, которые в Даниэля уже отросли буквально до плеч, все-таки избавилась.Результатами Феофилактова на днях поделилась у себя на странице в Instagram, где разместила целую серию свежий фотографий, на которых она запечатлена в компании своего наследника. Нужно сказать, что фолловеры тут же обратили внимание на изменения во внешнем виде Даниэля.Один за другим читатели принялись хвалить Евгению за то, что она наконец-таки прислушалась к ним и подстригла длинные волосы сына.