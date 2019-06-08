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Мадонна скопировала идею для своего клипа у Светланы Лободы

Известная на весь мир поп-певица Мадонна недавно выпустила свой новый клип на песню «Dark Ballet». Примечательно, что знаменитость скопировала идею для этой работы у Светланы Лободы, выпустившей очень похожее видео на трек «Пуля-дура».
Мадонна скопировала идею для своего клипа у Светланы Лободы

Обычно именно российских артистов обвиняют в плагиате своих западных коллег, но недавно произошла противоположная ситуация. 4 июня вышел новый клип Светланы Лободы на песню «Пуля-дура». Его съемки происходили в церкви Богородицы на мысе Кабу-Эшпишел в Лиссабоне. До недавнего времени это святое место было закрыто для посторонних, его могли посещать только паломники, но представителям певицы удалось добиться разрешения на съемку.

Спустя 2 дня, 6 июня, в Сети появился новый клип Мадонны на песню «Dark Ballet», снятый в том же месте, что и работа «Пуля-дура» Светланы Лободы. Подобное копирование сильно удивило музыкальных слушателей из России, ведь поп-звезда славится собственной уникальностью и не любит использовать чужие идеи. Примечательно, что работы похожи не только тем фактом, что их сняли в церкви Богородицы, но и по кадрам.

Некоторые поклонники музыки отметили, что не стоит уповать в данном случае на плагиат Мадонны. Ведь разница в выходе клипов всего 2 дня. Их съемка, скорее всего, шла одновременно и говорить о копировании сложно.



 
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ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 20:55

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