Анна Калашникова призналась, что ее новый возлюбленный постоянно ревнует

В интервью WomanHit Анна Калашникова отметила, что она очень ценит свою работу и старается чаще бывать на публике, чтобы продвигаться в карьере. При этом у нее не остается времени на личную жизнь, что огорчает ее спутника. На вечеринки актриса предпочитает ходить одна, чем вызывает ревность возлюбленного. Однако даже в паре с избранником Анна Калашникова чувствует себя неловко, поскольку при встречах со знакомыми ей приходится думать о достойном поведении.На этой почве актриса часто ссорится со своим возлюбленным, поэтому пара стала реже появляться на публике вместе. При этом Калашникова не готова называть имя своего бойфренда, отмечая, что он не публичный человек. Артистка планирует серьезное развитие отношений и уже заявила о желании иметь дочь.