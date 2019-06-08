Сергей Селин рассказал о разводе с первой женой и романе с юной возлюбленной





Сергей Селин стал гостем программы «Секрет на миллион», где он откровенно рассказал о личной жизни. Актер долгое время предлагал своей первой жене Ларисе развесить, буквально каждый год у него возникали такие мысли. Супруги всегда обсуждали данную тему и принимали решение продлить отношения.Годы шли, и Сергей Селин видел все меньше перспектив в этом браке. В итоге он даже начал изменять жене в своих гастролях, а в один момент познакомился с Анной. Тогда она была 17-летней студенткой, которая пришла на его лекцию в одном из институтов. Между ними завязалось общение, а затем он признался ей в любви. Анна рассказала о том, как она получила предложение от актера. Он позвонил ей в 6 утра и заявил о своих намерениях. Уставшая девушка хотела быстрее закончить этот разговор и поэтому просто сказала «Да».Отношения между первой и второй женой Сергея Селина могут удивить многих. Сразу после развода с актером Лариса пришла к Анне и откровенно с ней поговорила. Она дала ей несколько советов и сказала, что та может ей звонить, если понадобится помощь.