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Невеста Тимати Анастасия Решетова рассказала, как долго еще продлится ее беременность

Супруга рэпера Тимати, модель Анастасия Решетова, на своей странице в сети Instagram рассказала, как протекает ее беременность. Артистка призналась, что она будет находиться в положении целое лето.
Невеста Тимати Анастасия Решетова рассказала, как долго еще продлится ее беременность

Анастасия Решетова поделилась с подписчиками, что раньше была уверена в необходимости носить мешковатую одежду весь срок и отказаться от каблука. Однако сейчас модель может себе позволить вещи, подчеркивающие фигуру, а также ей хочется следить за собой и быть красивой. На новом снимке невеста Тимати запечатлена в коротком платье с глубоким декольте. Решетова отметила, что ей придется вынашивать ребенка все лето, а сроки резкого скачка роста малыша еще не наступили.

Модель пообещала поклонникам поделиться подробностями протекания беременности, но про пол она намерена умолчать. Не так давно Решетова отметила, что поправилась на 6-7 кг, но старается поддерживать тело в форме при помощи прогулок.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:11

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