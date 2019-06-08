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Эксперты рассказали о травах для укрепления волос

Разные факторы могут негативно повлиять на красивые волосы и их состояние. Чтобы они не ухудшились, врачи рекомендуют обратиться к нетрадиционной медицине и принимать определенные травы.
Эксперты рассказали о травах для укрепления волос

Полезными свойствами обладает бузина черная. Нужно срезать гроздья ягод и просушить их на воздухе. Далее их следует удержать в сушилке, после чего отделить от веток. Полученное средство стоит отварить и принимать для укрепления волос.

Помогает также и алтей. Важно собирать только 2-летние растения, корни которых не стоит промывать перед сушкой. Эту траву нужно просушить в течение 2-3 дней, после чего разрезать на части и отварить для применения.

Алоэ давно известен своими полезными свойствами. Из данного растения делается настойка для укрепления и роста волос. Для подготовки продукта необходимо срезать листья в осенний период, выпарить сок, после чего получается сухой остаток.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:22

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