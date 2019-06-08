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В Сети опубликованы фото нового смартфона LG Stylo 5

В Сети были опубликованы фотографии нового смартфона LG Stylo 5. Презентация данного устройства должна состояться до конца текущего месяца, технические характеристики новинки не известны, внешне она будет напоминать своих предшественников.
В Сети опубликованы фото нового смартфона LG Stylo 5

Опубликованные в Сети фотографии смартфона LG Stylo 5 добавляют не слишком много информации о данной модели. Внешне устройство напоминает прошлые модели данной линейки. Решение сохранения дизайна говорит о том, что южнокорейский бренд в целом доволен данным гаджетом и не собирается совершать революционных изменений в нем.

Изучая опубликованные снимки LG Stylo 5, можно отметить одинарную основную камеру, вспышку и, скорее всего, датчик для сканирования отпечатков пальцев на задней панели устройства, все они расположены в овальной выемке. Бренд решил не прибегать к популярным методам решения вопроса фронтального кристалла и оставил в верхней части экрана заметную черную полосу. На ней разместятся динамик, несколько датчиков и вспышка.

Недавно LG получило соответствующие документы на смартфон LG Stylo 5 от Всемирного форума по сертификации. Опубликованные в Сети патенты говорят о том, что новое устройство получит разъемы 3,5-мм и USB Type-C.

Презентация новинки от LG должна состояться до конца текущего месяца. Когда новинка выйдет в продажу, и какова будет ее цена – неизвестно. Появление в Сети снимков говорит о скорой публикации технических характеристик смартфона.



 
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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:50

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