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Леонардо ди Каприо намерен найти Брэду Питту новую возлюбленную

Американский актер Леонардо ди Каприо намерен найти своему звездному другу Брэду Питту возлюбленную. Об этом сообщают таблоид In Touch, а также издание Star.
Леонардо ди Каприо намерен найти Брэду Питту новую возлюбленную

Актер Брэд Питт стал одним из самых завидных холостяков в Голливуде после развода с Анджелиной Джоли. Инсайдеры сообщают, что знаменитость был замечен в компании таинственной незнакомки, поэтому публика сразу приписала звезде роман. Однако выяснилось, что слухи о новой пассии Питта являются выдумками, поскольку девушка на кадрах является гидом. Вскоре несколько американских изданий назвали Леонардо ди Каприо “Купидоном”, поскольку он якобы намерен найти другу возлюбленную.

На данный момент Ди Каприо состоит в отношениях с Камилой Морроне, у которой есть масса подруг. Предполагается, что звезды планируют двойное свидание в скором времени.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:44

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