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Представлен снимок несуществующей LADA Priora Sport

LADA Priora ранее сняли с производства, модель выпускали в нескольких вариациях, но никогда компания не представляла ее спортивную версию. Дизайнеры исправили этот момент и продемонстрировали свое видение, как могла бы выглядеть спортивная LADA Priora.
Представлен снимок несуществующей LADA Priora Sport

Автомобиль получил от авторов колесные арки, модернизированную радиаторную решетку, лицевой бампер с расширенным воздухозаборником, а также масштабные накладки на порогах. Важно также отметить спойлер на двери багажного отсека с внедренной полосой стоп-сигнала.

LADA Priora Sport, по задумке дизайнеров, могла бы получить от производителя 1,8-литровый атмосферный мотор на 145 лошадиных сил, такой же, как и у спортивной версии LADA Vesta.

LADA Priora считают долгожителем в истории отечественного автопрома. Модель выходила на рынок последние 15 лет, но в прошлом году АвтоВАЗ решил перестать выпускать седан, хотя тот пользовался спросом в связи с доступной стоимостью.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:58

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