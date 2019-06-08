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Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии в июне

Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии июня в России. Список составили представители Headhunter.
Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии в июне

Шеф-повар из Москвы может получать не менее 250 000 рублей в месяц. Эксперт по всемирным стандартам финансовой отчетности в столице может претендовать на доход от 200 000 рублей. На ту же зарплату могут претендовать iOS-разработчики и юристы по строительству, сообщает «Слово и Дело».

В июне получить высокооплачиваемую работу можно не только в Москве. Например, в Екатеринбурге программист 1C может зарабатывать по 200 тысяч рублей в месяц. Продолжая сферу IT, можно отметить вакансии Senior PHP-разработчика в Новосибирске за 150 000 рублей в месяц и ведущий Full Stack-программист в Нижнем Новгороде до 250 000 рублей.

Другие высокооплачиваемые специальности в регионах - механик по горной технике в Забайкалье с зарплатой в 120 000 рублей и водитель самосвалов в Новокузнецке - такие специалисты претендуют на доход от 140 000 рублей.



 
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Общество
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:32

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