Ученые установили отличие марсианской молнии от земной





Об этом ученые, работающие с космическим аппаратом Mars Express, узнали совершенно недавно. Впервые признаки марсианской молнии были замечены в 2009 году, но специалисты не видели ее саму, а только последствия. Подобный магнитный сигнал они обнаружили во время крупной пылевой бури, но тогда не придали этому значения. Последующие годы попыток визуально обнаружить данный электрический заряд на Красной планете не увенчались успехом.Тогда ученые решили вернуться к началу – к пылевым бурям. Оказалось, что марсианская молния чаще всего возникает во время подобной погоды. Это связано с тем, что она слабее аналога с Земли из-за сильной разреженности атмосферы Красной планеты. Специалисты провели эксперимент, для него они использовали несколько зерен базальта и специальные вибрирующие пластины. Такая ситуация приводила к образованию трибоэлектрического эффекта.Подобное исследование показало, что марсианская молния – более редкое событие, чем земная. Она чаще всего возникает во время пылевых бурь из-за взаимодействия молекул песка и других пород. При этом на Марсе молния может появиться из-за некоторого космического воздействия, что на Земле происходит крайне редко.