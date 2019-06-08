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Названы самые подходящие гаджеты для дачного отдыха

В Сети появился перечень гаджетов, которые позволят хорошо провести время на даче. С их помощью можно приятно провести время на отдыхе.
Названы самые подходящие гаджеты для дачного отдыха

Любителям проводить свободное время на даче хорошо подойдет портативная колонка на ремне, которую можно носить с собой и слушать музыку. Также в данном перечне находится фумигатор, отпугивающий комаров. Ночной датчик от Xiaomi окажется полезен тем, кто не ложится рано спать. Аппарат реагирует на движения и не тратит энергию даром, а специальная покрышка поможет закрепить его в любом месте.

Посмотреть любимые киноленты можно с помощью портативного проектора, а экшн-камера сделает высококачественный кадр в режиме 4K. Еще один полезный гаджет на дачном отдыхе - бинокль с отличным уровнем увеличения.

Ранее эксперты назвали причины, по которым нужно ограничить время пользования смартфоном. Например, перед сном лучше не прикасаться к гаджету, так как он излучает альфа-волны, синие блики дисплея мешают успокоиться и заснуть.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:18

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