Названы самые подходящие гаджеты для дачного отдыха





Любителям проводить свободное время на даче хорошо подойдет портативная колонка на ремне, которую можно носить с собой и слушать музыку. Также в данном перечне находится фумигатор, отпугивающий комаров. Ночной датчик от Xiaomi окажется полезен тем, кто не ложится рано спать. Аппарат реагирует на движения и не тратит энергию даром, а специальная покрышка поможет закрепить его в любом месте.Посмотреть любимые киноленты можно с помощью портативного проектора, а экшн-камера сделает высококачественный кадр в режиме 4K. Еще один полезный гаджет на дачном отдыхе - бинокль с отличным уровнем увеличения.Ранее эксперты назвали причины, по которым нужно ограничить время пользования смартфоном. Например, перед сном лучше не прикасаться к гаджету, так как он излучает альфа-волны, синие блики дисплея мешают успокоиться и заснуть.