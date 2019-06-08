Алексей Панин пригрозил Гарику Харламову разрушить его семейную жизнь

На странице резидента Comedy Club появилась серия снимков, посвященных Панину, в котором высмеиваются его ноги. Шуточные кадры Харламов опубликовал с отсылкой на видео Алексея Панина, где запечатлено, как он “забавляется” с ногой. Актер оказался оскорблен вниманием комика и пообещал устроить ему последствия шуток. В частности, артист намерен разрушить семейную жизнь Харламова с Кристиной Асмус.Алексей Панин отметил, что у него есть масса информации на Харламова, что может испортить ему жизнь. Себя актер назвал свободным человеком, который живет по своим правилам, а юморист получил статус “бездарного КВНщика”. Артист призвал своего оппонента угомониться и “не будить лихо”.