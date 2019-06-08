Продюсер байопика о Юлии Началовой рассказал о работе над фильмом
Продюсер байопика, посвященного Юлии Началовой, Андрей Загорский откровенно рассказал о работе над фильмом. Картина расскажет историю становления артистки и будет включать в себя 3 периода: юность, начало творческого пути и зрелость.
Андрей Загорский откровенно признался, что не был поклонником Юлии Началовой, но все равно считает ее жизненный путь достойным для съемок байопика. Продюсер отметил: певица пробилась с самых низов исключительно из-за своих способностей, это достойно уважения и увековечивания в кино.
Изначально родители Юлии Началовой выступали против фильма о дочери, но Андрей Загоровский заявил им, что картина будет снята вне зависимости от их пожеланий. Данные для построения сюжета собираются из открытых источников, а также во время разговоров с друзьями и родными певицы. История будет содержать 3 временных отрезка: юность, победа на музыкальном конкурсе и зрелость. Имя актрисы, которая сыграет взрослую певицу пока неизвестно, но продюсер рассказал о другой артистке – дочери Евгения Осина Насте Годуновой. Она сыграет певицу в юности.
Всего съемки байопика о Юлии Началовой обойдутся в сумму около 1 млн долларов. В самое ближайшее время зрители смогут увидеть трейлер картины. При этом Андрей Загорский уверен, что данный фильм вызовет большой ажиотаж, сообщает издание Nation News.
Андрей Загорский откровенно признался, что не был поклонником Юлии Началовой, но все равно считает ее жизненный путь достойным для съемок байопика. Продюсер отметил: певица пробилась с самых низов исключительно из-за своих способностей, это достойно уважения и увековечивания в кино.
Изначально родители Юлии Началовой выступали против фильма о дочери, но Андрей Загоровский заявил им, что картина будет снята вне зависимости от их пожеланий. Данные для построения сюжета собираются из открытых источников, а также во время разговоров с друзьями и родными певицы. История будет содержать 3 временных отрезка: юность, победа на музыкальном конкурсе и зрелость. Имя актрисы, которая сыграет взрослую певицу пока неизвестно, но продюсер рассказал о другой артистке – дочери Евгения Осина Насте Годуновой. Она сыграет певицу в юности.
Всего съемки байопика о Юлии Началовой обойдутся в сумму около 1 млн долларов. В самое ближайшее время зрители смогут увидеть трейлер картины. При этом Андрей Загорский уверен, что данный фильм вызовет большой ажиотаж, сообщает издание Nation News.
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:42