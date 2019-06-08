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Продюсер байопика о Юлии Началовой рассказал о работе над фильмом

Продюсер байопика, посвященного Юлии Началовой, Андрей Загорский откровенно рассказал о работе над фильмом. Картина расскажет историю становления артистки и будет включать в себя 3 периода: юность, начало творческого пути и зрелость.
Продюсер байопика о Юлии Началовой рассказал о работе над фильмом

Андрей Загорский откровенно признался, что не был поклонником Юлии Началовой, но все равно считает ее жизненный путь достойным для съемок байопика. Продюсер отметил: певица пробилась с самых низов исключительно из-за своих способностей, это достойно уважения и увековечивания в кино.

Изначально родители Юлии Началовой выступали против фильма о дочери, но Андрей Загоровский заявил им, что картина будет снята вне зависимости от их пожеланий. Данные для построения сюжета собираются из открытых источников, а также во время разговоров с друзьями и родными певицы. История будет содержать 3 временных отрезка: юность, победа на музыкальном конкурсе и зрелость. Имя актрисы, которая сыграет взрослую певицу пока неизвестно, но продюсер рассказал о другой артистке – дочери Евгения Осина Насте Годуновой. Она сыграет певицу в юности.

Всего съемки байопика о Юлии Началовой обойдутся в сумму около 1 млн долларов. В самое ближайшее время зрители смогут увидеть трейлер картины. При этом Андрей Загорский уверен, что данный фильм вызовет большой ажиотаж, сообщает издание Nation News.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:42

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