Актриса Оливия Колман удостоена Ордена Британской империи





Оливия Колман завоевать “Оскар” сумела благодаря своему участию в ленте “Фаворитка”, а после получения почетного ордена актриса выразила польщение тем, что находится в компании таких невероятных людей. Артистка отметила, что многим освященным сферам пресса уделяла мало внимания, что, как надеется Колман, будет исправлено. В частности, вышеупомянутого ордена также удостоены руководители службы контрразведки MI-5 и MI-6. Первый из них, Эндрю Паркер, также выслушал благодарность за 35-летнюю службу и успешную работу по предотвращению 27 терактов.Второй обладатель ордена Алекс Янгер возведен в кавалеры Ордена Св. Михаила и Св. Георгия, последний обычно вручается местным дипломатам. Среди остальных лауреатов оказались представители театра, кино и телевидения, медицины и науки.