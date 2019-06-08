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Актриса Оливия Колман удостоена Ордена Британской империи

Являющаяся обладателем “Оскара” актриса Оливия Колман получила почетную награду, а именно Орден Британской империи. В списке лауреатов также состоят общественные деятели, ученые, медики и правоохранители.
Актриса Оливия Колман удостоена Ордена Британской империи

Оливия Колман завоевать “Оскар” сумела благодаря своему участию в ленте “Фаворитка”, а после получения почетного ордена актриса выразила польщение тем, что находится в компании таких невероятных людей. Артистка отметила, что многим освященным сферам пресса уделяла мало внимания, что, как надеется Колман, будет исправлено. В частности, вышеупомянутого ордена также удостоены руководители службы контрразведки MI-5 и MI-6. Первый из них, Эндрю Паркер, также выслушал благодарность за 35-летнюю службу и успешную работу по предотвращению 27 терактов.

Второй обладатель ордена Алекс Янгер возведен в кавалеры Ордена Св. Михаила и Св. Георгия, последний обычно вручается местным дипломатам. Среди остальных лауреатов оказались представители театра, кино и телевидения, медицины и науки.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:04

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