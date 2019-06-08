Ученые: Омега-3 способны предотвратить тревогу





Ученые провели исследование с участием 1200 респондентов. Им удалось выяснить, что у людей, принимавших Омега-3, уменьшился уровень тревожности. Потреблявшие плацебо добровольцы, наоборот, не получили такого эффекта.Омега-3 имеется в рыбьем жире. Эти элементы благоприятно влияют на мозг, что позволяет ему контролировать нейробиологические процессы. При этом важно понимать, что Омега-3 считается той добавкой, которая требует нужную дневную норму. Определенные лица уверены, что они потребляют достаточное количество рыбы, поэтому пить Омега-3 совсем не требуется, но употреблять витамин необходимо всем, вне зависимости от рациона.