АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые связали нарушение дыхания во сне с ускорением эпигенетического возраста
EUR 73.26 USD 65.04
Курс валют на 08.06.2019

Ученые: Омега-3 способны предотвратить тревогу

Ежедневное употребление жирных кислот Омега-3 способствует спокойствию, и благодаря этому уровень тревожности сокращается в разы. Об этом заявили ученые из США.
Ученые: Омега-3 способны предотвратить тревогу

Ученые провели исследование с участием 1200 респондентов. Им удалось выяснить, что у людей, принимавших Омега-3, уменьшился уровень тревожности. Потреблявшие плацебо добровольцы, наоборот, не получили такого эффекта.

Омега-3 имеется в рыбьем жире. Эти элементы благоприятно влияют на мозг, что позволяет ему контролировать нейробиологические процессы. При этом важно понимать, что Омега-3 считается той добавкой, которая требует нужную дневную норму. Определенные лица уверены, что они потребляют достаточное количество рыбы, поэтому пить Омега-3 совсем не требуется, но употреблять витамин необходимо всем, вне зависимости от рациона.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:36

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ани Лорак столкнулась с предательством
Актриса Оливия Колман удостоена Ордена
Алексей Панин пригрозил Гарику
Недостаток овощей и фруктов провоцирует
Продюсер байопика о Юлии Началовой
Ученые: Омега-3 способны предотвратить
NATAN помог беременной участнице премии
Терапевты назвали категории людей,
Анастасия Шубская показала, как
Флагманское устройство Samsung на базе
«Мне нужна мужская поддержка»: Мария
Эксперты назвали самые популярные места
Звезда «Дома-2» Мария Кохно планирует
Пышный бюст дочери Игоря Крутого
Эксперты рассчитали идеальную
Федосеева-Шукшина впервые
Британский суперкар Ultima RS
Онищенко оценил шансы семьи Алибасова
Филипп Киркоров пророчит Ольге Бузовой
Данные и изображение Cyberpunk 2077
Настя Каменских поделилась откровенным
Таня Строкова опять на Лобном месте
Ученые связали нарушение дыхания во сне
Ученый раскрыл пять реальных причин
«Побудочная веселуха»: Максим Галкин
В Германии продали картину Кандинского
Ученые рассказали о влиянии диеты на
«Теперь уж точно никуда не соскочишь»:
Недостаток сна приводит к нарушению
Ира Пинчук проболталась, что у Тани
Просмотреть все новости