NATAN помог беременной участнице премии “Муз-ТВ” отправиться в роддом
Рэпер NATAN накануне помог беременной участнице премии “Муз-ТВ” отправиться в роддом, после того, как у нее начались схватки. Артист пришел на церемонию в компании девяти беременных девушек.
Артист лейбла Black Star, рэпер NATAN, позировал на красной дорожке в компании девяти беременных девушек. Все они были одеты в одинаковые футболки, а сам исполнитель шутил, что у него вскоре появится первенец. Последним является первый альбом NATANа, премьера которого состоится 14 июня. Однако в середине мероприятия одна из сопровождающих его девушек начала рожать, и рэпер сопроводил ее в карету скорой помощи. Музыкант остался с девушкой до приезда бригады врачей.
Рэпер Тимати тоже вскоре отправится в роддом, чтобы встретить Анастасию Решетову с ее первенцем. В социальных сетях будущая звездная мать делится с подписчиками подробностями беременности. Стало известно, что модель много ходит пешком, чтобы поддерживать себя в форме.
Артист лейбла Black Star, рэпер NATAN, позировал на красной дорожке в компании девяти беременных девушек. Все они были одеты в одинаковые футболки, а сам исполнитель шутил, что у него вскоре появится первенец. Последним является первый альбом NATANа, премьера которого состоится 14 июня. Однако в середине мероприятия одна из сопровождающих его девушек начала рожать, и рэпер сопроводил ее в карету скорой помощи. Музыкант остался с девушкой до приезда бригады врачей.
Рэпер Тимати тоже вскоре отправится в роддом, чтобы встретить Анастасию Решетову с ее первенцем. В социальных сетях будущая звездная мать делится с подписчиками подробностями беременности. Стало известно, что модель много ходит пешком, чтобы поддерживать себя в форме.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:30