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NATAN помог беременной участнице премии “Муз-ТВ” отправиться в роддом

Рэпер NATAN накануне помог беременной участнице премии “Муз-ТВ” отправиться в роддом, после того, как у нее начались схватки. Артист пришел на церемонию в компании девяти беременных девушек.
NATAN помог беременной участнице премии “Муз-ТВ” отправиться в роддом

Артист лейбла Black Star, рэпер NATAN, позировал на красной дорожке в компании девяти беременных девушек. Все они были одеты в одинаковые футболки, а сам исполнитель шутил, что у него вскоре появится первенец. Последним является первый альбом NATANа, премьера которого состоится 14 июня. Однако в середине мероприятия одна из сопровождающих его девушек начала рожать, и рэпер сопроводил ее в карету скорой помощи. Музыкант остался с девушкой до приезда бригады врачей.

Рэпер Тимати тоже вскоре отправится в роддом, чтобы встретить Анастасию Решетову с ее первенцем. В социальных сетях будущая звездная мать делится с подписчиками подробностями беременности. Стало известно, что модель много ходит пешком, чтобы поддерживать себя в форме.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:30

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