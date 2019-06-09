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Эксперты рассказали о пяти полезных хитростях опытных водителей

Опытные водители, имеющие не один год практики, знают множество полезных хитростей, помогающих им в разных ситуациях. Эксперты рассказали о пяти из них, они отлично подойдут новичкам и смогут решить множество проблем.
Эксперты рассказали о пяти полезных хитростях опытных водителей

Многие замечали, как водитель во время парковки непонятно почему выворачивает руль на 180 градусов. Данное действие выполняет четкую задачу – предотвратить нагревание той части рулевого колеса, за которую он будет держаться во время следующей поездки. Еще одна полезная хитрость опытных водителей, отмеченная экспертами, – это наличие в салоне лимона и лаврового листа во время длительных поездок. Оба данных продукта отлично помогают против укачивания и засыпания, также они способны вернуть концентрацию человека на необходимый уровень.

Следующая полезная хитрость опытных водителей – это «идеальный сквозняк». Для этого необходимо открыть всего одно окно автомобиля, а затем открыть-закрыть несколько раз дверь с противоположной стороны. Это позволит создать наиболее эффективную циркуляцию воздуха, что быстро проветрит салон авто. Лак для ногтей – отличное подручное средство для закраски небольших повреждений и царапин. Если правильно подобрать цвет – никто и не заметит изъян.

Последняя полезная хитрость, отмеченная экспертами, – это размещение акрилового листа в верхней части лобового стекла. Он поможет водителю во время движения и защитит его глаза от ослепляющих солнечных лучей.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 06:51

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