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Терапевты назвали категории людей, уязвимых в жару

Терапевты рассказали об опасностях, которые доставляет жаркая погода. Также они назвали группу людей, для которых зной является особенно страшным.
Терапевты назвали категории людей, уязвимых в жару

Уберечься от жаркой погоды можно активным употреблением жидкости. В связи с дефицитом влаги в организме сгущается кровь, что провоцирует повышение давления, сердечно-сосудистых болезней. Кроме того, в таком случае имеется возможность развития инсульта, обморока и инфаркта. В целом, у каждого человека реакция на жару индивидуальная, но опасность она представляет для всех.

Самой уязвимой категорией лиц для теплового удара являются дети. Именно поэтому в жаркое время лучше не выходить с ними на улицу. Далее в «списке» идут пенсионеры, особенно восприимчивы к духоте. Также не рекомендуется гулять под палящим солнцем беременным женщинам.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:24

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