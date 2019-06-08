Терапевты назвали категории людей, уязвимых в жару





Уберечься от жаркой погоды можно активным употреблением жидкости. В связи с дефицитом влаги в организме сгущается кровь, что провоцирует повышение давления, сердечно-сосудистых болезней. Кроме того, в таком случае имеется возможность развития инсульта, обморока и инфаркта. В целом, у каждого человека реакция на жару индивидуальная, но опасность она представляет для всех.Самой уязвимой категорией лиц для теплового удара являются дети. Именно поэтому в жаркое время лучше не выходить с ними на улицу. Далее в «списке» идут пенсионеры, особенно восприимчивы к духоте. Также не рекомендуется гулять под палящим солнцем беременным женщинам.