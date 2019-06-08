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Флагманское устройство Samsung на базе Snapdragon 855 провалило тесты по производительности

Вышедшее флагманское устройство Samsung на базе Snapdragon 855 получило низкий балл по результатам исследования производительности. Специалисты считают, что это могло быть связано с непроработанностью программного обеспечения.
Флагманское устройство Samsung на базе Snapdragon 855 провалило тесты по производительности

Информационная база Бенчмарка Geekbench поделилась информацией о результатах испытания нового аппарата Samsung на основе Snapdragon 855. Специалисты считают, что речь идет не о новом телефоне этой марки, а о планшете южнокорейской фирмы. В однопоточном тестировании девайс получил немногим больше 3,5 тысяч баллов, а при самой высокой загрузке однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 855 – почти 9,8 тысяч.

На «борту» у этого устройства 6 ГБ «оперативки», а что касается операционной системы, то на него установили Android 9.0 Pie с оболочкой One UI.

Те, кто проводил проверку производительности, считают, что такие оценки устройство могло получить из-за того, что прошивка еще не доработана. Они выражают надежду, что ближе ко дню официального появления модели на прилавках разработчики исправят эти огрехи.



 
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Технологии
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 18:13

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