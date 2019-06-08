Флагманское устройство Samsung на базе Snapdragon 855 провалило тесты по производительности





Информационная база Бенчмарка Geekbench поделилась информацией о результатах испытания нового аппарата Samsung на основе Snapdragon 855. Специалисты считают, что речь идет не о новом телефоне этой марки, а о планшете южнокорейской фирмы. В однопоточном тестировании девайс получил немногим больше 3,5 тысяч баллов, а при самой высокой загрузке однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 855 – почти 9,8 тысяч.На «борту» у этого устройства 6 ГБ «оперативки», а что касается операционной системы, то на него установили Android 9.0 Pie с оболочкой One UI.Те, кто проводил проверку производительности, считают, что такие оценки устройство могло получить из-за того, что прошивка еще не доработана. Они выражают надежду, что ближе ко дню официального появления модели на прилавках разработчики исправят эти огрехи.