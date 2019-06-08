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Анастасия Шубская показала, как отдыхает в Турции с Александром Овечкиным и сыном

Модель Анастасия Шубская поделилась снимком с отдыха на своей странице в сети Instagram. Хоккеист Александр Овечкин вместе с семьей находится в Турции.
Анастасия Шубская показала, как отдыхает в Турции с Александром Овечкиным и сыном

Общий наследник Овечкина и Шубской появился на свет более 9 месяцев назад, а сейчас семья отдыхает в Турции. На просторах соцсетей модель часто показывает, как ее муж проводит время с ребенком. В частности, хоккеист устраивает заплывы с сыном в бассейне и часто гуляет. На новом опубликованном снимке вся семья позирует на фоне летней площадки в солнечный день. Известно, что в Турции семья Овечкиных отдыхает вместе с близкими, однако пара предпочитает скрывать лицо своего ребенка.

О беременности Анастасии Шубской спортсмен не распространялся довольно долго, а также он предпочитает скрывать от широких масс личную жизнь. По словам Овечкина, он всегда концентрировался на работе и не привлекал к себе повышенное внимание.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:18

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